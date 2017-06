VS stappen uit klimaatakkoord Parijs; Duitsland en Frankrijk willen niet heronderhandelen

De VS voegen zich met Trumps besluit bij Nicaragua en Syrië, de enige andere landen die niet meedoen met het VN-klimaatakkoord. De terugtrekking, die volgens klimaatwetenschappers kan leiden tot extra uitstoot van broeikasgassen en versterking van de opwarming, zal conform de regels van de VN gebeuren en vier jaar in beslag nemen. De VS blijven wel partij in het moederverdrag van Parijs, het VN-klimaatverdrag UNFCCC.



Trump maakte duidelijk dat de VS zich in de tussentijd niet aan de afspraken gebonden voelen die onder zijn voorganger Barack Obama zijn gemaakt. Dat betreft met name de belofte dat de VS hun uitstoot van broeikasgassen in 2025 met 26 tot 28 procent zullen hebben teruggebracht (vergeleken met 2005), een beleidsvoornemen waarmee nu al is begonnen. De VS zullen ook hun financiële bijdragen aan onder meer het Green Climate Fund per direct staken.

Amerika hoort nu bij een handvol landen dat de toekomst afwijst Barack Obama