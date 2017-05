VS: sancties als EU Londen hard aanpakt na Brexit

'Balkanisering'

Driekwart van de rentederivaten gedenomineerd in euro's worden nu afgehandeld door clearinghuizen in Londen. Dagelijks gaat daar een bedrag van 850 miljard euro in om. Als een clearinghuis in de problemen komt, kunnen de gevolgen groot zijn. De Europese Centrale Bank wil daarom dat clearinghuizen die handelen in eurocontracten in het eigen toezichtsgebied zijn gevestigd. Dat betekent dus verhuizen, als Londen straks niet meer in de EU ligt.



Maar de VS zijn bang voor een 'balkanisering' cq. versnippering van de financiële markten, wanneer elk land of muntunie zijn eigen clearing gaat regelen. Dat leidt tot hogere kosten voor financiële instellingen bij het handelen in effecten of derivaten. Bovendien denken de Amerikanen dat het toezicht op de clearinghuizen door die versnippering minder effectief wordt.



'De VS hebben een plas water zo groot als de Atlantische oceaan nog nooit gezien als hindernis voor effectieve controle en toezicht op clearinghuisactiviteiten,' zei Giancarlo woensdag op een conferentie van Isda, de internationale associatie voor derivatenhandel.