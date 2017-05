VS overwegen laptopverbod op alle vluchten

In de praktijk Wat kunnen we verwachten van een mogelijk laptopverbod op vluchten naar de VS? Er kleven ook risico's aan het vervoeren van laptops in de bagageruimte. Vijf vragen en antwoorden.

Een termijn noemde hij niet. De regering is van plan de 'lat hoger te leggen' ter beveiliging van het vliegverkeer. Daaronder valt ook een strengere controle van spullen in de handbagage.



'Dat is waar ze op uit zijn, de terroristen, bezeten van het idee een vliegtuig uit de lucht te halen, vooral als het een toestel van een Amerikaanse maatschappij betreft en het vol zit met Amerikanen', aldus Kelly, die deze dreiging reëel noemde.



In maart kregen tien vliegvelden in onder meer Turkije, Qatar en de Golfstaten al beperkingen opgelegd voor het meenemen van grotere elektronische apparaten in de passagiersruimtes van vliegtuigen die naar de VS gaan. Dit naar aanleiding van aanwijzingen dat Al Qaida in Jemen bommen wilde verwerken in laptopbatterijen. 'Inlichtingen duiden erop dat terreurgroepen nog steeds proberen om de luchtvaart te treffen door explosieven aan boord te smokkelen in diverse apparaten', vertelden Amerikaanse functionarissen aan CNN.



De VS voerden eerder deze maand al overleg met vertegenwoordigers van de Europese Unie over het verbieden van laptops, tablets en camera's in de handbagage op vluchten naar de VS