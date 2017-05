VS levert zwaardere wapens aan Koerden, ondanks bezwaar Turkije

In Washington gaan al langer stemmen op om de Koerdische YPG-militie beter te bewapenen, die volgens de VS een onmisbare factor is in het offensief tegen IS. Turkije is hier fel tegen gekant. Wat betreft Ankara is deze groepering een terroristische organisatie en een verlengstuk van haar aartsvijand, de separatistische PKK.



Onder Amerikaanse leiding is de afgelopen maanden alles in stelling gebracht voor de aanval op Raqqa. Enkele tienduizenden strijders van de door Syrische Democratische Strijdkrachten (die worden gedomineerd door mensen van de YPG) hebben de stad van drie kanten omsingeld. De twee NAVO-partners werden het echter niet eens over de uiteindelijke aanpak. Hoge Amerikaanse militairen hebben alle opties herhaaldelijk met Turkse officials besproken. De Turken bleven erop hameren dat de Syrische Koerden niet deel konden nemen aan deze operatie, maar de Amerikanen hielden vol dat er geen alternatief was.