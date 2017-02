VS leggen sancties op tegen vice-president Venezuela om 'sleutelrol drugshandel'

Eerder al beschuldigden ze El Aissami van banden met de Libanese organisatie Hezbollah

De Amerikaanse autoriteiten verzekeren dat de maatregelen niet diplomatiek van aard zijn, en dat ze zijn gericht 'tegen een individu, niet tegen een regering'. Eerder al beschuldigden ze El Aissami van banden met de Libanese organisatie Hezbollah. En uit onderzoek van persbureau AP bleek dat El Aissami is betrokken bij illegale verkoop van levensmiddelen in Venezuela, een lucratieve handel in een land met extreme schaarste.



El Aissami, radicaal Chavista van het eerste uur, werd in januari benoemd tot vice-president. Maduro gaf hem de vrijheid decreten uit te vaardigen, en importbeleid en budgetten te bepalen. Door de vice-president zulke vergaande bevoegdheden toe te kennen, houdt Maduro gematigde Chavistas op afstand, en toont de oppositie dat verzoening voorlopig niet aan de orde is. Alles wijst er bovendien op dat hij El Aissami alvast klaar wil stomen voor het presidentschap, om zijn erfenis zeker te stellen mocht hij ten val komen.



De relatie tussen de VS en Venezuela is al jarenlang slecht en sinds 2010 hebben de landen geen diplomatieke banden meer. Maduro is ervan overtuigd dat de Amerikanen samenwerken met de Venezolaanse oppositie in pogingen zijn regering ten val te brengen. Maar na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump nam Maduro een afwachtende houding aan. 'Hij kan niet erger zijn dan Obama', aldus Maduro over zijn nieuwe collega.