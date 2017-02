VS blijven achter NAVO staan, maar verwachten wel dat Europa meer uitgeeft aan defensie

Betrapte schoolkinderen

Mattis deed zijn best deze zorgen weg te nemen. Hij omschreef de NAVO als het 'fundament' onder de relatie van de Verenigde Staten met Europa. Hij wees erop dat president Trump zijn 'sterke steun' heeft uitgesproken voor de alliantie. Maar dat gezegd zijnde, kwam hij wel met zijn eis over de defensiebestedingen. Er zat een zekere ironie in. Vadertje Amerika neemt niet de benen, maar in ruil daarvoor kwam het wel met een stevige herbevestiging van zijn leiderschap.



De Europese ministers reageerden als betrapte schoolkinderen. De Duitse minister Ursula von der Leyen meent dat de Amerikaanse eis 'fair' is. Stoltenberg zei dat extra druk altijd welkom is. Trump mag dan grillig en onberekenbaar zijn, maar met zijn standpunt dat Europa meer moet betalen voor zijn veiligheid, heeft hij een punt.



Dit wil nog niet zeggen dat het gemakkelijk zal worden aan Mattis' verlangens te voldoen. Europa is gewend geraakt aan het vredesdividend na het einde van de Koude Oorlog. Bovendien hakte de crisis van 2008 er diep in. Sindsdien kampen tal van met name zuidelijke NAVO-landen met grote schuldenbergen en staan ze onder druk van de EU om te bezuinigen.