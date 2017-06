VS arresteren medewerker inlichtingendienst na lekken topgeheim document

Reactie

Naast het nieuws zelf is daarom vooral de reactie op het nieuws opvallend. Die toont aan dat de regering-Trump serieus werk maakt van lekkende medewerkers van politie en inlichtingendiensten. Al in februari riep Donald Trump het ministerie van Justitie op de lekken te onderzoeken. 'Die zijn crimineel', zei hij.



Winner, die volgens CNN zes jaar als militair heeft gewerkt en onder meer Farsi en Pasthun spreekt, is zaterdag door de FBI gearresteerd in Georgia. Ze heeft aan de rechercheur bekend, blijkt uit de gisteren gepubliceerde aanklacht van de FBI.



De manier waarop zij is getraceerd lijkt zo afkomstig uit een spionageroman. The Intercept kreeg het top secret document in mei toegestuurd, naar eigen zeggen van een anonieme afzender. Voor publicatie legden de journalisten het voor aan de NSA. Die had er geen commentaar op, maar heeft het document wel onderzocht.



De NSA concludeerde aan de hand van de vouwlijnen dat het een scan was van een vel papier dat opgevouwen was geweest. Daaruit concludeerden ze dat iemand het document fysiek van het NSA-terrein had gesmokkeld (en dus niet elektronisch had verstuurd). Daaruit concludeerden ze dat iemand het moest hebben uitgeprint. Uit printbestanden bleek dat zes mensen dat hadden gedaan. Van die zes was er eentje die per mail contact had gehad met The Intercept (zo anoniem was ze dus niet).