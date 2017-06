Vrees voor catastrofe door stroomtekort in Gazastrook: 'Volk gegijzeld door interne Palestijnse twisten'

Qatar

Afgelopen weekeinde matigde Hamas de toon. Een hoge functionaris zei geen oorlog te verwachten, 'omdat we er niet in geïnteresseerd zijn.' Premier Netanyahu had eerder al beklemtoond dat zijn land niet uit is op oorlog.



Een oorlog zou Hamas in een nog lastiger parket brengen dan waarin de beweging al verkeert. Afgeknepen door Israël en Abbas, en in de steek gelaten door Arabische bondgenoten. De belangrijkste financier, Qatar, is in ongenade gevallen bij Saoedi-Arabie en andere buurlanden die het land ervan betichten terrorisme te steunen.



Saoedi-Arabië bestempelde, in navolging van de VS en de EU, Hamas als een 'terroristische beweging'. Hamas had eerder al bondgenoot Iran geschoffeerd, door in de Syrische burgeroorlog partij te kiezen voor de gewapende oppositie. Van Egypte raakte Hamas vervreemd door nauwe banden met de in dat land verboden Moslimbroederschap. Deze week leverde Egypte voor het eerst in maanden brandstof voor de enige (kleine) elektriciteitscentrale in Gaza, die sinds april stilligt als gevolg van het gesteggel tussen Hamas en de PA.