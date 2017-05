Voormalige FBI-baas leidt onderzoek Russische inmenging VS

Trump vol vertrouwen

President Trump zegt het volste vertrouwen te hebben in de goede afloop. 'Een grondig onderzoek zal enkel bevestigen wat we al weten - dat er geen enkele inmenging is geweest in mijn campagne van welke buitenlandse entiteit dan ook', zo zei hij in een officiële verklaring.



Robert Mueller was ruim tien jaar lang de baas van de FBI. Hij werd enkele dagen voor de aanslagen van 11 september 2001 ingezworen en bleef tot 2013 directeur van de federale recherche. Hij werd opgevolgd door de onlangs ontslagen Comey.



De aanstelling van Mueller kan rekenen op steun van de Democraten, die na het ontslag van Comey vreesden dat het onderzoek zou verwateren. 'Dit is precies de juiste man voor deze klus', liet de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, weten.