Vooral Britten eisen schadeclaim bij voedselvergiftiging op vakantie

Levendige claimcultuur

Het Verenigd Koninkrijk kent een levendige claimcultuur. Zo steek het aantal whiplash-klachten de laatste tien jaar met 50 procent. Nadat de overheid beloofde strenger op te treden tegen dit soort 'crash for cash'-praktijken, hebben claimbedrijven zich gericht op Britten in het buitenland.



Sick Holiday - dat claims behandelt voor vakanties tot drie jaar na dato - beschrijft zichzelf op zijn website als 'belangrijkste vakantieziekteclaimexpert' van het VK. Oprichter Richard Conroy begrijpt de ophef niet. 'Het echte probleem is dat sommige resorts door een gebrek aan hygiëne jaarlijks veel mensen ziek maken', laat hij per mail weten. 'Jaar in jaar uit duiken dezelfde hotels op in onze bestanden. Uit hotels in Dubai komen nooit klachten over voedselvergiftiging.'



Hoteladvocaat Ripoll gelooft er niets van. 'Als het echt ligt aan een gebrek aan hygiëne, waarom treft dat dan alleen Britse toeristen?'