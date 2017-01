Voor Trump gaat het alleen maar om Trump

Zijn bewering was bovendien misleidend, want in hun rapport meldden de CIA, de FBI en de NSA juist uitdrukkelijk dat zij geen onderzoek hebben gedaan naar het effect van de Russische campagne op de uitkomst van de verkiezingen. Alleen is er volgens hen niet geknoeid met de stemmachines.



Een paar uur na de briefing liet Trump alweer merken dat hij alle ophef over de Russische hacks maar overtrokken vond. De 'enige reden' dat er volgens hem lawaai over wordt gemaakt 'is dat de nederlaag van de Democraten zo groot was dat ze zich totaal in hun hemd gezet voelden'.