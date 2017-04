Voor het eerst sinds 2000 weer een dubbele executie in Amerikaanse staat Arkansas

Vorige week werd voor het eerst in twaalf jaar een dodelijke injectie toegediend aan een terdoodveroordeelde in Arkansas. De producent van het middel dat daarvoor werd gebruikt, het farmaceutisch bedrijf McKesson, tekende daartegen protest aan. Arkansas zou de spierverslapper vecuronium bromide onder valse voorwendselen hebben aangeschaft. McKesson zegt dat het middel niet aan Arkansas zou zijn verkocht als het bedrijf had geweten waarvoor het zou worden gebruikt.



Naast McKesson stapten ook twee andere farmaceuten, Fresenius Kabi USA en West-Ward Pharmaceuticals, naar de rechter. Het gebruik van een overdosis medicijnen voor executies is omstreden: bedrijven willen er om principiële redenen niets mee te maken hebben, omdat ze bang zijn dat er tijdens de executie iets misgaat en zij aansprakelijk zullen worden gesteld. Of ze zijn onderdeel van een groter concern uit bijvoorbeeld Europa, waar terdoodveroordeling verboden is. De controverse heeft tot gevolg dat in staten waar dodelijke injecties worden toegediend, steeds vaker een tekort aan middelen ontstaat.



Het hooggerechtshof besloot echter in hoger beroep dat de spierverslapper toch mag worden ingespoten bij de executies.



Voor 30 april staan nog vijf executies gepland. Arkansas heeft daar haast bij, want daarna vervalt het middel dat bij de terdoodveroordeelden wordt geïnjecteerd. Donderdag wordt er opnieuw een gevangene geëxecuteerd, tegen de vier andere executies loopt nog een beroepsprocedure.