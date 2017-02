VN: Noord-Korea omzeilt sancties met bedrijvennetwerk

Maleisië kamt luchthaven uit vanwege mogelijke gifmoord De Maleisische politie kamt zondag de luchthaven van Kuala Lumpur uit voor een onderzoek naar aanleiding van de vermoedelijke moord op de verbannen halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het onderzoek is gericht op sporen van de chemische stof waarmee de aanval zou zijn uitgevoerd.



Sinds de aanval op 13 februari op Kim Jong-nam hebben al tienduizenden passagiers van de luchthaven gebruik gemaakt. Er zijn nooit delen van het vliegveld afgeschermd of beschermende maatregelen getroffen.



Maleisië verklaarde zaterdag dat het ondanks zijn diplomatieke immuniteit een arrestatiebevel zal uitvaardigen tegen een Noord-Koreaanse diplomaat als hij zich niet snel meldt. Tweede secretaris Hyon Kwang-song van de Noord-Koreaanse ambassade in Kuala Lumpur wordt gezocht voor verhoor.



Een dag eerder had de Maleisische politie bekend gemaakt dat het verboden VX-zenuwgas is gebruikt om de in ongenade gevallen Kim Jong-nam te doden. Mogelijk zijn de Noord-Koreaanse autoriteiten betrokken bij de zaak.



Een van de twee vrouwen die na de moord zijn gearresteerd, de 25-jarige Indonesische Siti Aishah, heeft gezegd dat ze 90 dollar had gekregen om mee te doen met de aanval. Ze zei dat tegen een Indonesische diplomaat die haar opzocht in haar cel. De vrouw dacht dat het om een grap ging.



De andere vrouw, de Vietnamese Doan Thi Huong, heeft zich volgens het Vietnamese ministerie van Buitenlandse Zaken in vergelijkbare zin uitgelaten. Zij meende dat zij deelnam aan een reality show-achtige video.

Noord-Korea lapt volgens het VN-rapport de internationale sancties aan zijn laars door te handelen in verboden goederen, 'met ontduikingstechnieken die steeds groter worden in schaal, reikwijdte en verfijning'.



Het rapport bericht onder meer over een tot dusver onbekende onderschepping in juli vorig jaar van Noord-Koreaanse militaire communicatie-apparatuur bestemd voor Eritrea. Dit was de tweede keer dat een levering van militair materieel aan Eritrea was onderschept, wat aantoont dat beide landen samen in wapens handelen, aldus het rapport.



De onderschepte luchtvrachtzending omvatte onder meer 45 sets van veldradio's met accessoires. De radio's waren gefabriceerd door een Maleisisch dekmantelbedrijf (Glocom geheten) dat gecontroleerd wordt door het Algemeen Verkennings Bureau, de officiële Noord-Koreaanse inlichtingendienst die belast is met overzeese operaties en aankoop van wapens.



Het rapport noemt twee Noord-Koreaanse handelsbedrijven die volgens een niet met name genoemde VN-lidstaat verbonden zouden zijn met officiële overheidsinstanties, waaronder het Algemeen Verkennings Bureau.



Noord-Korea gebruikt volgens de onderzoekers het internationale financiële stelsel om voor de illegale activiteiten te betalen. Dat is mogelijk doordat Noord-Korea nog steeds toegang blijft houden tot het internationale stelsel van banken, aldus het rapport. 'Ondanks verscherpte financiële sancties in 2016 passen de netwerken van het land zich aan door een steeds grotere vindingrijkheid aan de dag te leggen in het benutten van bancaire kanalen.'