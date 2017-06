Vlak voor parlementsverkiezingen krijgt Macron eerste tegenvaller

Maar vrijwel tegelijkertijd maakte justitie in Brest bekend dat zij een gerechtelijk vooronderzoek begint tegen minister Richard Ferrand wegens belangenverstrengeling. Ferrand van Territoriale Cohesie (een nieuw ministerie waarin onder volkshuisvesting en stadszaken zijn opgegaan) is een van Macrons belangrijkste steunpilaren, een van de eerste socialistische afgevaardigden die naar hem overliep.



Vorige week werd Ferrand door het satirisch weekblad Le Canard Enchaîné geconfronteerd met een episode uit zijn verleden. In 2011 was hij nog directeur van een zorgverzekeraar in Bretagne. In die functie huurde hij een gebouw dat eigendom was van zijn vriendin. Niets aan de hand, reageerde Ferrand, de aanbieding van mijn vriendin was gewoon de voordeligste.



Verder graafwerk van de media bracht echter belastende details aan het licht. De vriendin van Ferrand kon het gebouw kopen, omdat zij wist dat zij het aan de zorgverzekeraar kon verhuren. Speciaal voor die gelegenheid richtte zij een bedrijf op. Pikant was voorts dat Ferrand in 2014 vier maanden lang zijn zoon als parlementair assistent bleek te hebben ingehuurd, terwijl hij zich in de verkiezingscampagne juist fel tegen elke vorm van nepotisme keerde.