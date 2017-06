Vlaamse schrijver David van Reybrouck geeft Van der Leeuw-lezing

In de lezing op vrijdag 17 november gaat Van Reybrouck in op het thema 'Populisme en de dekolonisatie van Europa'. De 45-jarige Van Reybrouck is cultuurhistoricus, archeoloog en auteur van de internationale bestseller Congo. In 2010 ontving hij drie belangrijke literaire onderscheidingen en in 2014 won hij de Gouden Ganzenveer. Coreferent is Marcia Luyten, presentatrice van het programma Buitenhof. Luyten, voormalig correspondent in Oeganda en Rwanda, is auteur van Het geluk van Limburg. Ze werkt nu aan een biografie over koningin Máxima.