Vijf vragen over rellen bij G20: Vroeg Hamburg niet om moeilijkheden?

Linkse radicalen noemen zich in Duitsland autonomen of antifascisten en zijn niet allemaal per definitie gewelddadig. Maar vaak billijken ze geweld wanneer ze in hun ogen geprovoceerd worden door de politie. Plunderingen, vernielingen en ontregeling worden gezien als legitieme manieren om politieke aandacht te trekken als vreedzaam protest geen resultaat oplevert.



Een rondvraag onder de zwartgeklede activisten in Hamburg deed veel journalisten twijfelen aan de politieke motivatie. Als er al een motivatie kwam, was die meestal vaag: tegen het kapitalisme, of tegen 'die bonzen die het geld onderling verdelen'. Zelfs de man op de luidsprekerwagen van de demonstratie die uit de hand liep, 'Welcome to Hell', sprak van een demonstratie tegen de 'Gesamtkackscheisse', te vertalen als 'de algehele poep'. 'Dit is gewoon adrenaline', citeerde Die Zeit iemand tijdens het in brand steken van een barricade.