Vijf scenario's voor frisse EU, landen mogen zelf kiezen: 'Laat ze maar zweten'

De vijf scenario's

1) In het minimalistische scenario dat de Commissie op tafel legt, wordt de EU teruggebracht tot de interne markt. Daarin moet de Unie verdiepen, alle andere zaken (veiligheid, migratie, milieu, belastingen) worden nauwelijks of alleen door de lidstaten bestierd.



2) Het tweede scenario is dat van voortmodderen op de huidige manier. De EU-27 doen samen wat ze nu doen maar van verdere integratie is nauwelijks sprake. Gekibbel over migratie en de aanpak van belastingontwijking blijven, alsook de trage en soms chaotische besluitvorming.



3) In het derde kopgroepscenario besluiten gelijkgezinde landen op specifieke beleidsterreinen (defensie, belasting, sociale zaken) intenser samen te werken, de andere kunnen op termijn aanhaken. Dat is een antwoord op de kritiek dat in Europa de traagste het tempo bepaalt, maar kan tot een tweedeling in de EU leiden.