Vijf Nederlandse jihadisten zitten vast in Irak, Turkije en Bulgarije

Dinsdag werd bekend dat twee mannen in Turkije zijn gearresteerd toen ze het land vanuit Syrië probeerden binnen te komen. Een van hen is de 22-jarige Reda N. uit Delft.



In Turkije zit nog een derde Nederlandse Syriëganger vast. Een ander zit vast in Irak. De vijfde Syriëganger, de 33-jarige Helena S. uit Eindhoven, werd vorige week woensdag gearresteerd in Bulgarije. Alle vijf krijgen consulaire bijstand van Nederlandse ambassades.



Volgens een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie streeft Nederland ernaar om Nederlandse Syriëgangers in buitenlandse detentie in eigen land te berechten. Syriëgangers die zich bij een Nederlandse ambassade of consulaat melden, hebben recht op terugkeer naar Nederland. Inmiddels hebben zowel Reda N. als Helena S. om uitlevering aan Nederland gevraagd.