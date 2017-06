Vijf flats met dezelfde brandbare bekleding als Grenfell Tower ontruimd

Melden

Een nog onbekend aantal mensen is omgekomen in de torenflat. Het dodental staat op 79 en alle waargenomen stoffelijke resten zijn geborgen. De autoriteiten vrezen echter dat er meer mensen in het pand zijn geweest van wie mogelijk niets meer wordt teruggevonden.



Na de conclusie van de politie, riep Whirlpool vrijdag klanten met een bepaalde koelvriescombi op om zich te melden. Whirlpool vraagt in het belang van het onderzoek mensen die een Hotpoint-koelvriescombi hebben met de modelnummers FF175BP of FF175BG contact met het bedrijf op te nemen.



Of de betreffende koelkasten ook in Nederland zijn verkocht is nog onbekend. 'Op dit moment worden ze hier niet verkocht, we onderzoeken of dat in het verleden misschien wel is gebeurd. We zijn er druk mee bezig, meer kan ik er op dit moment niet over zeggen', aldus een woordvoerster van Whirlpool Nederland.