Vierde arrestatie voor moord op halfbroer Kim Jong-un

De arrestant is de in 1970 geboren Ri Jong Chol. Hij werd opgepakt in de deelstaat Selangor. Er zijn in totaal nu vier verdachten aangehouden voor de moord op Kim Jong-nam, die maandag op de luchthaven van Kuala Lumpur werd aangevallen. Hij overleed even later in een ziekenhuis.



De autoriteiten denken dat hij is gedood met een injectie door een naald of door het gebruik van een schadelijke spray. De 46-jarige halfbroer werd van achteren bij zijn gezicht beetgepakt toen hij stond te wachten op een vlucht naar Macau, waar hij woonde.