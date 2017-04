Vicepresident VS bezoekt Koreaans grensgebied

Opgelopen spanningen

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea zijn de afgelopen weken hoog opgelopen vanwege verschillende raketlanceringen door Pyongyang en de versterkte toon van de VS over het nucleaire programma van Noord-Korea. De VS stuurden onlangs een vliegdekschip naar het Koreaanse schiereiland.



Noord-Korea liet weten 'meedogenloos' te zullen reageren op elke provocatie van de Verenigde Staten. De mislukte rakettest van zondag van Pyongyang had plaats op het moment dat Pence onderweg was naar Zuid-Korea.



Pence stak de 28.500 Amerikaanse militairen die in Zuid-Korea zijn gestationeerd een hart onder de riem door de test een 'provocatie' te noemen. Hij benadrukte dat de test aantoont welke risico's de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militairen lopen.



President Trump heeft nog niet op de test gereageerd. Zijn adviseur nationale veiligheid H.R. McMaster verklaarde zondag wel dat de VS, hun bondgenoten en China zich samen zinnen op een reactie. Trump overweegt momenteel geen militaire acties, aldus de adviseur. 'We moeten proberen om dit op een vreedzame manier op te lossen. Er is nu een internationale consensus, inclusief van China, dat dit een situatie is die echt niet kan voortduren.'