Vicepresident Pence schakelt privé-advocaat in voor Rusland-onderzoek

President Trump, die het onderzoek bestempelde als een heksenjacht, had al een team van persoonlijke advocaten om hem te vertegenwoordigen tijdens het onderzoek van het ministerie van Justitie. Zowel de president als vicepresident werken met privé-advocaten die ze zelf moeten betalen. Een woordvoerder zegt dat Pence zich 'volledig concentreert op zijn taken en het promoten van de doelstellingen van de president'. Daarom moet strafrechtadvocaat Richard Cullen in zijn plaats vragen over het Rusland-onderzoek beantwoorden. 'De vicepresident kijkt uit naar een snelle afhandeling van deze zaak', aldus een woordvoerder.



Donderdag werd bekend dat speciale aanklager Mueller een onderzoek heeft geopend naar de president zelf vanwege mogelijke belemmering van de rechtsgang. Daarbij gaat het vooral over de vraag of Trump de FBI in de weg heeft gezeten toen die inlichtingendienst mogelijke banden met de Russen onderzocht. De Amerikaanse president reageerde donderdag op Twitter door te wijzen naar zijn rivaal tijdens de verkiezingen: Hillary Clinton. 'Waarom wordt er niet gekeken naar de familie van Hillary Clinton en de banden tussen de Democraten en Rusland en wel naar mijn niet-bestaande banden?', zo twitterde Trump donderdagavond.