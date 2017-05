Verweesde aanhangers Mélenchon twijfelen tussen Le Pen, Macron en thuisblijven

Sociale oorlog

Een oorlogsverklaring, vindt links. De invloedrijke journalist en filmmaker François Ruffin schreef een open brief aan Macron: 'Het hangt in de lucht, u wordt gehaat. Ik ben ongerust over mijn land, niet zozeer over zondag, maar over de vijf jaar die volgen. U draagt de sociale oorlog met u mee zoals een wolk het onweer draagt.'



Mogelijk wordt Macron in zijn eerste maanden al geconfronteerd met stakingen en blokkades, treinen die niet rijden, demonstraties en anarchisten die de politie aanvallen. De rest van Europa zal er met enige verbazing naar kijken. In landen als Duitsland, Nederland, Zweden of Groot-Brittannië zijn veel diepgaander hervormingen doorgevoerd. En, hoe je het ook wendt of keert, die landen staan er economisch beter voor dan Frankrijk, waar de werkloosheid bijna 10 procent bedraagt.



'Macro-economisch wel', zegt activist Lartichaux. 'In Frankrijk heb je meer werklozen. Maar in Duitsland of Engeland heb je meer werkende armen. Wij willen een echte bescherming van de werknemer. Stabiel werk. We willen niet onderhandelen over precaire arbeid', zegt Lartichaux.