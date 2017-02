Verwarring over Amerikaans beleid overheerst op conferentie München

Velen in deze zaal vragen zich af wat het echte beleid is Alexander Vershbow, Amerikaans diplomaat

Wat Oekraïne betreft hield Merkel vast aan sancties zolang Rusland zijn verplichtingen niet nakomt. Maar ze hield de deur open voor samenwerking met Moskou in de strijd tegen terrorisme. Pence liet zich in soortgelijke bewoordingen uit, zonder de sancties te noemen, en herhaalde dat zijn president gelooft dat op andere terreinen samenwerking met Rusland mogelijk is. Lavrov droomde hardop van een 'post-westerse wereldorde', maar hield de deur open voor 'pragmatische samenwerking' met Amerika. Want ook Rusland doet aan risicoafdekking in onzekere tijden. En zo was er in München plots de weer een 'overeenkomst' over een staakt-het-vuren in Oost-Oekraïne.



Te midden van alle verwarring was het bijna geruststellend dat tijdens een panel over 'de toekomst van Europa' ruzie uitbrak over Europese waarden tussen Frans Timmermans en een Poolse minister. Een liveshow van Europese verdeeldheid, voor een bedeesd toekijkend Amerikaans publiek.