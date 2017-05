Verouderde software maakte Britse zorg eenvoudig doelwit hackers

De zorgdossiers van de NHS zijn in de afgelopen decennia beetje bij beetje gedigitaliseerd, al is dit onvergelijkbaar bij de vernuftige koppeling van medische bestanden in Nederland via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het doel is om in 2020 alle patientengegevens te hebben gekoppeld. De NHS, waar 1,6 miljoen mensen werken, staat bekend als een logge organisatie waar veranderingen traag verlopen en waar veel goedbetaalde managers onduidelijke functies bekeden.



Typerend is dat negen van de tien ziekenhuizen nog met software werkten die Microsoft in 2002 heeft geleverd. Computerexperts hebben geregeld gewaarschuwd dat zulke oude software die niet wordt vernieuwd een makkelijke prooi is voor kwaadwillende hackers. Uit een documentaire van Sky News bleek vorig jaar dat er in 2015 geen cent is besteed aan de cyberveiligheid. Dat heeft onder meer te maken met een gebrekkige financiering van de staatszorg.