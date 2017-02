Verontrustende berichten over luchtvervuiling China in doofpot

Smog heet in China al snel een hype

artikelDe doofpot is in China de eindbestemming voor verontrustende berichten over luchtvervuiling. De overheid worstelt met een dilemma: voor smogbestrijding is ze afhankelijk van data over smoghaarden en vervuilers, maar het publieke debat dat deze data teweegbrengen, wil ze strak in de hand houden. Zelf met apps de smog meten mag, de data delen met de overheid wordt aangemoedigd, maar verder moet het niet gaan, want de staat is beducht voor maatschappelijke onrust.