Vernieuwd Amerikaans congres opent jacht op Obamacare

De Republikeinen hebben er zin in. Al voordat Donald Trump over iets meer dan twee weken als president wordt geïnaugureerd, treffen ze voorbereidingen voor de beloofde politieke omwenteling. Met hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, met de nieuwe bewoner in het Witte Huis en met wat creativiteit kunnen zij in principe straks nieuwe wetten invoeren of oude wetten schrappen.



Obamacare, de zorgwet uit 2010 die een van de kroonjuwelen is van Obama's presidentschap, ligt al jaren onder vuur.