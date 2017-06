Vermiste Nederlandse vrouw in Libië weer terecht, blijkt opgepakt door autoriteiten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woensdagavond van de Libische autoriteiten de bevestiging gekregen dat Snitjer in voorlopige hechtenis zit. Ze is gearresteerd omdat ze foto- en video-opnames maakte van onlusten in Tripoli.



Waarvoor die opnames bedoeld waren is onbekend. Snitjer heeft in Tripoli het educatiecentrum Al Eureka opgericht, waarmee ze strijdende partijen in Libië bijeen wil brengen. Ook heeft ze de afgelopen anderhalf jaar regelmatig op de opiniesite joop.nl gepubliceerd, was ze actief op sociale media en hielp ze journalisten bij het maken van verhalen in Libië.