Vermeende buitenechtelijke dochter koning Albert doet Belgisch koningshuis wankelen

Achter de schermen ontkende hij tegen Delphine Boël dat hij haar vader was De expositie 'Delphine Never Give Up'. © BELGA

Maar uit de verhalen van De Selys werd duidelijk dat Delphine Boël een echte band had met Albert, en dat ze onder zijn afwijzing had geleden. In de jaren zeventig was (toen nog) prins Albert diep ongelukkig in zijn huwelijk met de Italiaanse Paola, en woonde hij jarenlang in bij zijn minnares. Zelfs toen hij zich onder druk met Paola verzoend had, bleef hij Delphine cadeautjes en brieven sturen.



Pas in 1999, toen een journalist het bestaan van Delphine Boël onthulde, verbrak de toenmalige koning het contact. In zijn kerstboodschap alludeerde hij op een huwelijkscrisis, die hij en koningin Paola hadden overwonnen en die ze achter zich wilden laten. Achter de schermen ontkende hij tegen Delphine Boël dat hij haar vader was en zei hij niets meer van haar te willen horen.



Met zijn ontkenning zou Albert vooral koningin Paola hebben willen sparen, maar de meeste Belgen begrijpen zijn halsstarrige houding niet. Volgens peilingen vindt 82 procent van de Vlamingen dat de voormalige koning zijn verantwoordelijkheid moet opnemen, en Delphine Boël moet erkennen. 'Wees eerlijk tegenover uw familie én de Belgen', klinkt het in lezersbrieven.