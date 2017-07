Verkiezingsprogramma Merkel schrapt VS als 'vriend' van Duitsland

In 2013 waren de VS in het programma van de CDU nog 'de belangrijkste vriend van Duitsland buiten Europa', en werd de goede verstandhouding tussen de twee landen aangestipt. Ook keek Merkel uit naar samenwerking op het gebied van onder meer handel. De relatie met Washington was de 'hoeksteen' van de internationale relaties die Duitsland onderhoudt.



Details en omschrijvingen zijn in het huidige programma geschrapt, de VS worden nu alleen nog genoemd als 'belangrijkste partner buiten Europa', aldus Reuters. Wel verwijst het programma naar de hulp die de VS aan Duitsland verstrekte na de Tweede Wereldoorlog.



Sinds het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump is de verhouding tussen de VS en Duitsland minder amicaal dan onder Barack Obama. Trump haalde tijdens zijn campagne meerdere malen uit naar Merkel, die veel vluchtelingen in Duitsland verwelkomde. Haar beleid is volgens Trump, die een muur wil bouwen op de grens van de VS en Mexico, 'krankzinnig'. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel (SPD) heeft gezegd dat Trump de vrede in Europa in gevaar brengt.



Uit een opiniepeiling van Pew Research Center bleek vorige week dat 35 procent van de Duitsers een positief beeld heeft van de VS. Dat was aan het einde van de regeerperiode van Obama nog 57 procent.