Verenigde Staten gaan Saoedi-Arabië voor 110 miljard dollar aan wapens leveren

President Trump en first lady Melania Trump landden zaterdagochtend met het presidentiële vliegtuig Air Force One op het vliegveld van Riyad, waar ze door koning Salman werden verwelkomd met een militaire erewacht en trompetgeschal. Jachtvliegtuigen vlogen over en lieten een rood, wit en blauw spoor achter. Zeker twaalf paarden flankeerden de presidentiële limousine toen die daarna langzaam naar het koninklijk paleis in Riyad reed.



Melania Trump was bij aankomst gehuld in een stemmig zwart broekpak, een abaya, in lijn met de conservatieve Saoedische kledingvoorschriften voor vrouwen. Ze droeg echter, net als eerder haar voorgangster Michelle Obama, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier Theresa May, geen hoofddoek. Die is voor buitenlandse vrouwen niet verplicht.



Trump zou koning Salman na afloop hebben toevertrouwd dat hij het welkom 'erg indrukwekkend' vond. Later op de dag kreeg hij na een lunchbanket en de plechtige ondertekening van de defensiecontracten van Salman de hoogste Saoedische onderscheiding, de gouden Koning Abdulaziz-medaille, tijdens een ceremonie in het koninklijk paleis. Trump werd geëerd vanwege 'zijn streven veiligheid en stabiliteit te vergroten in de regio en wereldwijd'. Zaterdagavond volgen een staatsdiner en een bezoek aan het Nationaal Museum.