Verdeelde en verzwakte Syrische oppositie ontmoet zelfverzekerd Assad-regime

Het bestand wordt op diverse plaatsen geschonden, maar is niet geheel mislukt

Niet geheel duidelijk is hoe de twee initiatieven zich tot elkaar verhouden. In de Veiligheidsraad van de VN werd het Astana-overleg vrijdag bestempeld als opstapje naar de gesprekken in Genève. Rusland liet weten dat de initiatieven elkaar aanvullen.



In Astana zal in de eerste plaats worden gepraat over het bestendigen van het staakt-het-vuren dat eind vorige maand werd afgesproken en over het verlenen van noodhulp. Het bestand wordt op diverse plaatsen geschonden, maar is niet geheel mislukt.