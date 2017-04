Verdachte Stockholm werd gezocht om te worden uitgezet

Soft target

Het waren de Zweden zelf die smeekten om bijstelling van het veel te rooskleurige beeld

Het was precies tegenover een H&M-filiaal dat de vrachtwagen zich door de pui van warenhuis Åhléns boorde, een soort Zweedse Hema, met gehaktballetjes in plaats van worst. 'De muur kwam als een lawine op ons af', zei Christoffer Ung, die daar boodschappen deed, tegen Aftonbladet. Een paar meter verder en hij had eronder gelegen.



Veel door Zweedse media geïnterviewde ooggetuigen vermoeden een islamitisch motief, vanwege de gelijkenis met de bloedbaden in Nice en Berlijn. Bewijs bestaat daarvoor niet. Wel is de voetgangerszone van de Drottninggatan een schoolvoorbeeld van een 'soft target' zoals IS en Al Qaida dat in hun propagandakanalen als aanslagdoel aanprijzen.



Het was eveneens in de Drottninggatan dat een in Irak geboren Zweed in 2010 een mislukte zelfmoordaanslag pleegde, waarbij alleen hijzelf omkwam. Het rommelt dus al langer in Zweden, het land waarop de rest van Europa zo graag utopische illusies projecteert en waarover internationale media maar incidenteel schrijven.



Op de momenten dat ze dat doen, bijvoorbeeld tijdens de voorstadrellen in Stockholm in mei 2013, waren het de Zweden zelf die smeekten om bijstelling van dat in hun ogen veel te rooskleurige beeld.