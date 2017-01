Verbod op draagmoeders in Cambodja leidt tot chaos

Bonussysteem

Betaald draagmoederschap rukte het afgelopen jaar op in Cambodja, nadat eerder Thailand, India en Nepal de regels aanscherpten. Bedrijven als New Life zoeken de grenzen op waar regels ontbreken.



Het is niet duidelijk hoe groot de draagmoedersector precies is, omdat bemiddelaars veelal in de schaduw opereren. In Cambodja gaat het zeker om honderden vrouwen. Cambodjaanse draagmoeders verhalen tegen de Volkskrant van een bonussysteem waarbij één vrouw geld krijgt als zij een andere als draagmoeder aanbrengt.



New Life zegt dat via hun Cambodjaanse draagmoeders 10 tot 15 baby's per maand werden geboren. 34 vrouwen moeten nog bevallen. Volgens Kukunashvili heeft het bedrijf zich na het verbod teruggetrokken uit Cambodja.



Dat de industrie is nog niet is opgedoekt bleek toen op Nieuwjaarsdag in de Filipijnen vier vrouwen en een begeleider werden opgepakt op het vliegveld. Zij wilden volgens justitie in Cambodja draagmoeder worden.