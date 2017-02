Venezulaanse regering haalt Spaanstalige CNN uit de lucht

Vermogen bevroren

El Aissami wordt beschouwd als de waarschijnlijke opvolger van president Nicolas Maduro. De Verenigde Staten bevroren maandag het vermogen van El Aissami en ontzegden hem toegang tot de VS. Volgens de VS speelt El Assaimi een belangrijke rol in de internationale drugshandel. De vicepresident van Venezuela ontkent dit.



Een paar minuten na het overheidsbesluit was de zender al niet meer te zien via sommige providers. De Spaanstalige CNN liet in een reactie weten 'te geloven in de essentiële rol van de persvrijheid in een gezonde democratie'. CNN omzeilt het besluit door zijn inhoud in Venezuela gratis beschikbaar te stellen via YouTube.