Van de dood van een visverkoper tot massale volksopstand: lees alles over de onrust in het Rifgebied

De protesten in Marokko

Dit is de man achter de steeds grimmigere protesten in Marokko

De geestelijk leider van de protestbeweging, Nasser Zafzafi, wil net zo lang doorgaan totdat zijn eisen worden ingewilligd. 'Ik geloof in de kracht van onze protesten. Ze zullen groter en groter worden.'



De Marokkaanse politie heeft hem eind mei alsnog te pakken gekregen.



Al Hoceima is een belegerde stad geworden

Wat begon als woede om de dood van een visverkoper, is nu strijd tegen achterstelling. Een reportage van correspondent Maartje Bakker in Al Hoceima. 'Er is hier geen werk, geen goed ziekenhuis, geen universiteit.' (+)



Al in februari werden de protesten in het Noorden van Marokko steeds grimmiger. 'Zelfs kinderen worden geslagen.'



