Vader doodgeschoten aanvaller Orly: 'Mijn zoon bad nooit en gebruikte drugs'

Belgacem was al jarenlang een bekende van de politie door een reeks overvallen en door drugscriminaliteit. Hij werd daarnaast verdacht van radicalisme, omdat hij tijdens een van zijn celstraffen in de jaren 2011-2012 tekenen van religieus extremisme leek te vertonen. Maar volgens de vader bad zijn zoon nooit en gebruikte hij drugs en alcohol.



Toch riep de 39-jarige Zyed Ben Belgacem zaterdagochtend toen hij het wapen van een militair afpakte: 'Ik ben hier gekomen om te sterven voor Allah'. Op zijn lichaam werd een koran gevonden. Hij een sporttas bij zich waarin zich een fles benzine bevond.



Voordat Belgacem naar Orly toog, schoot hij bij een verkeerscontrole ten noorden van Parijs met een licht wapen op agenten. Hij vluchtte met zijn auto naar Vitry-sur-Seine, waar hij een café binnen viel, een schoten loste en de aanwezigen bedreigde. Vervolgens de man een auto waarmee hij naar Orly reed. Volgens de vader heeft hij toen naar huis gebeld met een warrig verhaal over rotzooi met gendarmes. Hij vroeg om vergeving. De vader is met bezorgd gemoed naar de politie gegaan, later gevolgd door een broer en een neef van Belgacem.



In 2015 is onderzoek gedaan naar de radicalisering van Belgacem, maar dat heeft volgens Franse media niks opgeleverd. In het onderzoek naar zijn aanval op Orly wordt er rekening mee gehouden dat Belgacem onder de invloed van drugs of alcohol verkeerde. De lijkschouwing zou dat kunnen uitwijzen.