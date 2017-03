Universiteit George Soros nieuwste doelwit van Hongaarse regering Orbán

Het amendement maakt deel uit van een al maanden lopende campagne van premier Viktor Orbán en aan hem verwante media. De 86-jarige Soros (in Hongarije geboren, na de oorlog uitgeweken naar de VS) wordt daarin afgeschilderd als een kwade genius die Hongarije van buitenaf een agenda van multiculturalisme, open grenzen en mensenrechten probeert op te dringen. Orbán noemde 2017 het jaar van de 'verdrijving van George Soros en de krachten die hij symboliseert'.



Vanuit het buitenland gefinancierde universiteiten als CEU mogen voortaan alleen in Hongarije college geven als ze ook in het land van herkomst actief zijn. CEU heeft op dit moment alleen een vestiging in Boedapest en wordt door het voorstel gedwongen uiterlijk in februari 2018 een tweede vestiging te openen in New York. Gebeurt dat niet, dan mag de universiteit per september van dat jaar niet langer lesgeven in Hongarije.