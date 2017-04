Universiteit Berkeley annuleert optreden ultra-rechtse Ann Coulter

Demonstraties voorafgaande aan het bezoek van Yiannopoulos in februari. © PHOTO NEWS Milo Yiannopoulis In juli van vorig jaar had hij nog zijn eigen feestje tijdens de Republikeinse conventie, waar Geert Wilders zijn opwachting maakte en een toespraak gaf. Yiannopoulos, zelf homoseksueel, riep regelmatig op tot onder andere racisme en haat jegens transgenders en leek overal mee weg te komen, maar eind februari lag hij er dan toch uit bij de conservatieve website Breitbart, nadat radio opnames waren opgedoken waarin de 32-jarige Yiannopoulos pedofilie goedpraatte. Ook een groot boekcontract werd ingetrokken. Lees meer over de val van Milo in dit profiel (+).

Coulter liet op Twitter weten woest te zijn en kondigt aan om tóch naar Berkeley af reizen. Ze was op de campus uitgenodigd door Republikeinse studenten, die graag haar mening willen horen over immigratie. UC Berkeley staat bekend als een instelling met een liberale inslag.



De universiteit zei in februari een gepland optreden van de rechtse commentator en voormalige Breitbart-redacteur Milo Yiannopoulos af, twee uur voordat hij zou spreken. Grootschalige protesten op de campus veroorzaakten zo'n 100.000 dollar schade aan gebouwen en universiteitseigendom. UC Berkeley liet toen in een veklaring weten het niet eens te zijn met de opvattingen van Yiannopoulos, maar geweld sterk af te keuren.



Bij de demonstraties waren studenten betrokken, maar ook tegenstanders van Yiannopoulos die speciaal naar de campus waren te komen om te demonstreren. In totaal kwamen zo'n 1.500 mensen bij elkaar om te protesteren.



Veiligheid

In een poging om een herhaling van zetten te voorkomen, heeft Berkeley een stokje gestoken voor het optreden van Coulter op 27 april. De universiteit stuurde een brief aan de Republikeinse studenten die Coulter hadden uitgenodigd, waarin werd uitgelegd dat de veiligheid van studenten en personeel niet kan worden gegarandeerd als zij toch naar de campus komt. 'Wij zijn er niet in geslaagd een veilige en geschikte locatie te vinden', aldus de verklaring. Eerder deze week botsten aanhangers van president Donald Trump met linkse demonstranten in Berkeley.



Ann Coulter reageerde met een reeks boze tweets op de aankondiging. Ze zegt hoe dan ook naar UC Berkeley te gaan om de studenten toe te spreken.