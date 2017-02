Uber-bestuurder stapt op na verzwijgen onderzoek seksuele intimidatie

Macho

Oud-minister Holder werd aangesteld nadat in The New York Times meer dan dertig (ex)-Uber-medewerkers vertelden over seksisme en een macho-mentaliteit op de door mannen gedomineerde werkvloer.



'Op mijn eerste dag bij Uber stuurde mijn nieuwe manager mij een reeks chatberichten', schreef programmeur Susan Fowler vorige week in een explosieve blogpost over haar tijd bij het vervoersbedrijf Uber. 'Hij had een open relatie, zei hij, en zocht vrouwen om seks mee te hebben'.



Vorige week trad ook Tannen Campbell, voorheen vicepresident bij Virtual Reality-bedrijf Magic Leap, met haar verhaal naar buiten. Zij sleepte haar oud-werkgever voor de rechter vanwege het seksisme dat zij en andere vrouwelijke werknemers voor hun kiezen kregen. De klachten zouden bewijs zijn dat Sillicon Valley een verborgen, lelijke kant heeft.