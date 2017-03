Tweede Nederlandse slachtoffer van lawine in Franse Alpen geïdentificeerd

Slecht zicht

Vanuit de lucht zijn toen sporen ontdekt. De helikopter is geland en er is een lichaam geborgen. Rond middernacht werd de zoektocht gestaakt vanwege slecht zicht. 'Het was dinsdagavond echt heel erg gevaarlijk in het gebied en dat is het woensdag nog steeds', zeggen reddingswerkers.



Woensdagochtend rond 07.30 uur konden reddingswerkers hun werkzaamheden weer hervatten. Dit gebeurde eerst alleen vanuit de lucht, omdat het weer te slecht was en het daardoor te gevaarlijk is om op de grond te zoeken. Ruim vierentwintig uur na de lawine werd een tweede lichaam gevonden door een reddingsteam op de berg. Dat is woensdagavond geïdentificeerd als een van twee vermiste Nederlanders.