Tweede kerk doelwit van bomaanslag Egypte, dodental loopt op naar 43

Altaar

Een andere ooggetuige zegt tegen CNN dat explosieven vermoedelijk bij het altaar zijn geplaatst, en priesters en leden van het kerkkoor onder de slachtoffers zijn.



Bij de aanslag in Alexandrië was het hoofd van de koptische kerk, Paus Tawadros II, aanwezig. Hij bleef ongedeerd. Het is niet duidelijk of hij doelwit van de aanslag was.



President Abdel Fattah al-Sisi heeft de aanslagen veroordeeld en de Nationale Veiligheidsraad bijeengeroepen.



De bomaanslagen vinden plaats in de aanloop van een bezoek van paus Franciscus aan Egypte, dat later deze maand gepland staat. De paus heeft het geweld veroordeeld.



Koptische christenen in Egypte waren eerder doelwit van terroristisch geweld. Vier maanden geleden kwamen ook tientallen mensen om bij een bomaanslag op een koptische kerk in de hoofdstad Caïro. Die aanslag werd opgeëist door Islamtische Staat.



In Egypte leven tussen de 15 en 18 miljoen kopten. Met een kleine twintig procent van de bevolking vormen zij een belangrijke minderheid in Egypte.