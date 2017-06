Twee Nederlandse journalisten verdwenen in Colombia

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat 'twee Nederlandse journalisten tegen hun zin worden vastgehouden in Colombia'. De zaak heeft de hoogste prioriteit, laat een woordvoerder weten. Om de zaak niet negatief te beïnvloeden geeft het ministerie geen nadere informatie over de gebeurtenissen.



Volgens de Colombiaanse krant El Tiempo waren de journalisten in Colombia op zoek naar de biologische moeder van een meisje dat door Nederlanders is geadopteerd. Ze reisden af naar El Tarra, in departement Norte de Santander, aan de grens met Venezuela. In dezelfde regio werd een jaar geleden de Spaanse journalist Salud Hernandez ontvoerd door ELN, samen met twee Colombiaanse collega's. Zij werden toen binnen enkele dagen weer vrijgelaten.



'We eisen de onmiddellijke vrijlating van de gevangen genomen Nederlanders in Norte de Santander', twitterde de Colombiaanse Ombudsman vandaag. De Ombudsman liet verder weten dat ze 'humanitair werk verricht om de situatie van de Nederlanders op te lossen'.