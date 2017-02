Tv-verslaafde Trump piekert er niet over zijn kijkgedrag te veranderen

Verleiding

Voor zijn beëdiging werd iets minder dan de helft van Trumps dagelijkse tweets in die drie uur gepubliceerd. Eerst kijkt hij naar 'Morning Joe' om 6 uur 's ochtends, waarna hij om zeven uur overschakelt op 'Fox and Friends'. In meer dan een kwart van zijn tweets (29) rept de president over de media: hij noemt een omroep, hij meldt de kijkcijfers of hij haalt uit naar vooral CNN en The New York Times met de term 'FAKE NEWS', in hoofdletters.



Tussen negen uur 's ochtends en zes uur 's avonds houdt Trump zich stil en werkt hij aan staatszaken. De president reageert dan nauwelijks, ook al is tussen de middag op het door hem zo gehate CNN 'The Situation Room' van Wolf Blitzer te zien.



Slechts vier keer kon hij de verleiding niet weerstaan, in de 33 dagen dat Trump nu president is, om in een tweet op iets te reageren wat hem in de middag niet aanstond. Als hij zich in de avond heeft teruggetrokken in de presidentiële residentie, kijkt Trump om acht uur naar 'The O'Reilly Factor'. Net als in voorgaande jaren stond dit programma, zo blijkt uit de lijst van best bekeken nieuwsuitzendingen op de kabel, met 2,8 miljoen kijkers in 2016 op de eerste plaats. Ook vaste prik is de best bekeken nieuwsshow van CNN: 'Anderson Cooper 360', die elke dag gemiddeld een miljoen kijkers trekt.



Toen hij aankomend president was en veel meer tijd had, plaatste de miljardair 33 tweets gedurende deze uren midden op de dag. Trump is ook gestopt met zijn tweets midden in de nacht. Slechts twee keer kon hij de verleiding niet weerstaan om tussen middernacht en vier uur 's ochtends uit te halen. Hij noemde toen het satirische programma Saturday Night Live, waarin acteur Alec Baldwin hem nadoet, 'niet te kijken' en 'zielig'. Ook opvallend is dat hij vorige week maandag, voor het eerst sinds hij president is, niet voor kwart over acht 's ochtends twitterde.