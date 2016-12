Turkse schrijfster verschijnt na coup voor rechter om 'terrorisme'

Soms is een boek gevaarlijker dan een bom

Donderdag werd de bekende journalist Ahmet Sik gearresteerd. Op Twitter liet hij weten te zijn opgepakt vanwege een tweet. Volgens CHP-parlementariër Baris Yarkadas, die met Sik sprak, wordt hij verdacht van het verspreiden van terroristische propaganda (voor de PKK), onder andere in de krant Cumhuriyet.



Sik zat in 2011-2012 al eens een jaar in voorarrest, nadat zijn boek Het leger van de imam was verboden nog voor het was uitgekomen. Het boek was een kritisch relaas over de beweging van Fethullah Gülen, die volgens Sik diep in de Turkse staat was geïnfiltreerd. Precies wat de AKP-regering nu beweert over de gülenbeweging. Indertijd werkte Gülen echter samen met toenmalig premier Erdogan, dus waren dergelijke onthullingen ongewenst. 'Soms is een boek gevaarlijker dan een bom', zei Erdogan na Siks arrestatie in 2011.