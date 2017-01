Turkse politie zoekt schutter van bloedbad nachtclub Istanbul

VS bieden hulp

De Turkse minister van Justitie Bekir Bozdag schreef op Twitter: 'Dit is een gemene en verraderlijke terroristische aanslag tegen Turkije, onze vrede (...) en tegen ons allemaal.'



De Amerikaanse president Barack Obama bracht zijn condoleances over na de aanslag. Hij bood de Turkse autoriteiten hulp aan. Ook de secretaris-generaal van de NAVO liet weten mee te leven. 'Mijn gedachten zijn bij de getroffenen van de aanslag op mensen die Nieuwjaar vierden', aldus Jens Stoltenberg.



De eigenaar van club Reina, Mehmet Koçarslan, zei tegen de Turkse krant Hürriyet dat de veiligheidsmaatregelen recent waren verscherpt na een Amerikaanse waarschuwing voor een mogelijk aanslag tijdens de vakantieperiode. De Amerikaanse ambassade in Ankara ontkende zondag de geruchten dat er specifieke doelen zoals de Reina bekend waren. Er zou op 22 december alleen een 'algemene waarschuwing over verhoogde terreurdreiging tijdens de vakantie in Turkije en delen van Europa' zijn uitgegaan van de Amerikaanse ambassade.



The New York Times verwijst naar de recente oproepen van de aan IS gelieerde Nashir Media Foundation om in de vakantieperiode 'terreur en bloedbaden' aan te richten. Jihadi's zouden met illustraties van onder meer een bebloede wegrennende Kerstman zijn opgeroepen aanslagen te plegen op clubs, markten, bioscopen en zelfs ziekenhuizen. 'Verander hun feesten in begrafenissen', zo zou een van de teksten hebben geluid.



Istanbul is de grootste stad van Turkije. Er wonen 14 miljoen mensen. In Istanbul en in de hoofdstad Ankara werden in 2016 verschillende aanslagen gepleegd door Islamitische Staat (IS) en Koerdische rebellen. Daarbij kwamen meer dan 180 mensen om het leven.