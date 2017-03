Diplomatieke spanning met Turkije loopt rap op wegens bezoek ministers

Inmiddels blijkt dat de Turkse minister van Familiezaken, Fatma Betül Sayan Kaya, vrijdag al van plan is om met Turkse Nederlanders in Hengelo te spreken. Zij heeft haar bezoek aan de NOS bevestigd. Volgens de gemeente Hengelo is zijn echter niet welkom in het betreffende zalencentrum.



De datum van zijn bezoek aan Nederland laat Cavusoglu afhangen van een telefoongesprek dat hij later vandaag voert met minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. 'Als minister Koenders mij netjes vraagt om na de Nederlandse verkiezingen te komen, dan ga ik pas volgende week. Als ik niet mag komen, dan ga ik aanstaande zaterdag', aldus Cavusoglu.



Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wil donderdagmiddag desgevraagd nog niet reageren op uitspraak, die in diplomatieke kringen uitgelegd kan worden als een dreigement. Cavusoglu en Koenders spraken elkaar volgens Turkse media woensdag ook al over de kwestie.



Dat de diplomatieke spanning tot grote hoogte is opgelopen, blijkt uit het feit dat inmiddels ook premier Mark Rutte zich in de Turkse kwestie mengt. Hij benadrukte vanmiddag vanuit Brussel nogmaals dat Nederland het bezoek 'ongewenst' acht: 'Wij zitten daar niet op te wachten, niet voor en niet na de verkiezingen op 15 maart. Wij proberen er alles aan te doen om pijnlijke situaties te voorkomen.' Volgens de premier neemt de 'de kans af om tot een goede oplossing te komen als ik er verder iets over zeg'.