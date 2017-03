Turkse minister uitgezet, noodbevel voor centrum Rotterdam

Drie locaties

Voor de zekerheid had Aboutaleb drie locaties in Rotterdam aangewezen waar gedemonstreerd kon worden, maar er werden tot vanavond geen demonstranten gesignaleerd. De organisatie achter het ja-kamp in Nederland, Hollanda Evet Diyor, riep op haar Facebookpagina Turkse Nederlanders op tot kalmte.



De Turkse minister van EU-zaken Omer Çelik zei zaterdagmiddag dat de Turken die tot nu toe twijfelden wat ze moesten stemmen nu zeer waarschijnlijk 'ja' zullen stemmen. Gisteren verklaarde de premier dat 10 procent van de kiesgerechtigden nog aan het zweven was. Çelik: 'We weten hoe het Turkse volk handelt bij dit soort gebeurtenissen. Door wat Nederland doet, zullen onze mensen in de richting van een 'ja' opschuiven.'



Ook veel Nederlanders met Turkse achtergrond zijn stemgerechtigd voor het referendum. De Nederlandse regering heeft geen bezwaar tegen bijeenkomsten in ons land om hen daarover te informeren. Maar deze bijeenkomsten mogen niet bijdragen aan spanningen in onze maatschappij. Iedereen die een bijeenkomst wil beleggen dient zich te houden aan aanwijzingen van het bevoegd gezag; regels die de Turkse regering in deze kwestie niet wil respecteren, aldus het kabinet.



Cavusoglu is zondag vermoedelijk wel aanwezig op een openbare bijeenkomst in Frankrijk. De Franse autoriteiten zijn niet van plan de bewindsman te weren. 'Onze taak is zorgen dat er geen gevaar is voor de openbare orde en dat is er niet', zei een woordvoerder van de regionale prefectuur in Moselle tegen persbureau Reuters. De Franse politie is uit voorzorg wel aanwezig bij deze bijeenkomst in Metz.