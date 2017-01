Turkse krant: 'Verdachte aanslag nachtclub Istanbul opgepakt'

De schutter opende ruim een uur na middernacht het vuur, nadat hij 'Allah akbar' (God is groot) had geroepen. Met zijn kalasjnikov schoot hij zeven minuten lang in het wilde weg om zich heen in de drukke nachtclub. Op 9 januari maakte de Turkse politie de naam van de vermoedelijke dader bekend. Masharipov komt uit Oezbekistan.



Islamitische Staat eiste spoedig de verantwoordelijkheid op voor de aanslag, een wraakneming voor de betrokkenheid van het Turkse leger in Syrië. Het doelwit was volgens de verklaring van IS 'een beroemde nachtclub waar christenen hun heidense feest vieren'.



Het exclusieve Reina is een hotspot aan de Europese oever van de Bosporus. De 'parel aan de kroon' van het nachtleven in Istanbul, volgens een portret van de club in de Volkskrant. 'Ontmoetingsplek van Turkse voetballers van topclubs als Galatasaray en Fenerbahçe, Turkse topmodellen en acteurs uit tv-soaps, maar ook buitenlandse sterren als Bon Jovi, Kylie Minogue en Paris Hilton.'