Turkmeense president ontpopt zich vlak voor de verkiezingen tot dj, zanger en sportfanaat

Economische crisis

Zijn verkiezingsboodschap is om 'de welvaart van het onafhankelijke en neutrale Turkmenistan in het derde millennium te verzekeren.' En dat is cynisch, want Turkmenistan verkeert in een zware economische crisis. Details daarover zijn schaars, maar het is geen geheim dat Turkmenistan lijdt onder de almaar dalende olie- en gasprijzen en het verlies van twee grote afnemers van 's lands grootste exportproducten, Iran en Rusland. De lokale munt maakte vorig jaar een val van 19 procent.



Volgens Radio Azatlyk, onderdeel van Radio Free Europe, zijn basisgoederen als olie en suiker schaars in de supermarkten en zijn de prijzen bovendien flink gestegen - iets dat grote gevolgen kan hebben voor de overwegend straatarme bevolking van Turkmenistan.



De regering rept met geen woord over de economische problemen. Integendeel. Zij blijft geld spenderen aan grote projecten, zoals een nieuw internationaal vliegveld in de vorm van een vogel in de hoofdstad. Geraamde kosten: meer dan 2 miljard dollar (bijna 1,9 miljard euro).



Eén ding staat vast: Berdimukhamedov zal tijdens de verkiezingen van zondag niet worden gestraft voor de problemen in zijn land. Turkmenen weten nauwelijks wie de andere kandidaten in de race zijn. De verkiezingsuitslag zal niet veel verschillen van de 97 procent waarmee Berdimukhamedov de vorige verkiezingen in 2012 won.